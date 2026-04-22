Fútbol - España - Primera División

Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el Metropolitano el sábado 25 de abril, comenzará a las 14:00 horas.

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22 de abril de 2026, 11:43 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atlético de Madrid recibe el próximo sábado 25 de abril a Athletic Bilbao por la fecha 32 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Athletic Bilbao

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

En la jornada previa, Atlético de Madrid igualó - el juego ante Elche. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Osasuna. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 8 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 57 puntos (17 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (12 PG - 5 PE - 15 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7931261454
2Real Madrid7332234537
3Villarreal6131194820
4Atlético de Madrid5731176819
9Athletic Bilbao413212515-11

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Valencia: 2 de mayo - 09:15 horas
  • Fecha 35: vs Celta: 9 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 36: vs Osasuna: 12 de mayo - 14:30 horas
  • Fecha 37: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 34: vs Alavés: 2 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 35: vs Valencia: 10 de mayo - 09:15 horas
  • Fecha 36: vs Espanyol: 13 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas