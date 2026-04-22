Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Atlético de Madrid recibe el próximo sábado 25 de abril a Athletic Bilbao por la fecha 32 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Athletic Bilbao

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

En la jornada previa, Atlético de Madrid igualó - el juego ante Elche. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Osasuna. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 8 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 57 puntos (17 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (12 PG - 5 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 9 Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 -11

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Valencia: 2 de mayo - 09:15 horas

Fecha 35: vs Celta: 9 de mayo - 11:30 horas

Fecha 36: vs Osasuna: 12 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 34: vs Alavés: 2 de mayo - 11:30 horas

Fecha 35: vs Valencia: 10 de mayo - 09:15 horas

Fecha 36: vs Espanyol: 13 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, según país