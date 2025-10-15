Fútbol - España - Primera División
Atlético de Madrid vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga
Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Osasuna, que se jugará el sábado 18 de octubre desde las 14:00 horas en el estadio el Metropolitano.
Osasuna y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 18 de octubre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Liga.
Así llegan Atlético de Madrid y Osasuna
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Celta. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 12 a favor.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna viene de un triunfo 2 a 1 frente a Getafe. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 6 en su arco.
Osasuna no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna se llevó la victoria por 2 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|5
|Atlético de Madrid
|13
|8
|3
|4
|1
|5
|12
|Osasuna
|10
|8
|3
|1
|4
|-1
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 10: vs Betis: 27 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Sevilla: 1 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 12: vs Levante: 8 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 10: vs Celta: 26 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 11: vs Real Oviedo: 3 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Sevilla: 8 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 13: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas