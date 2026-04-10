Barranquilla FC vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Envigado y Barranquilla FC se enfrentarán en el estadio Romelio Martínez el próximo lunes 13 de abril desde las 20:10 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y Envigado

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de caer por 1 a 3 frente a Tigres. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado viene de un triunfo 3 a 1 frente a Real Santander. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 9 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 17 puntos (5 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (7 PG - 2 PE - 4 PP).

Juan Gutiérrez fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 U. Magdalena 29 13 9 2 2 12 3 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 5 Envigado 23 13 7 2 4 7 7 Barranquilla FC 17 13 5 2 6 0

Próximo partido de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Real Cartagena: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Patriotas FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Barranquilla FC y Envigado, según país