Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Barranquilla FC recibirá a Real Santander, en el marco de la fecha 4 de la Primera B, el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.
Así llegan Barranquilla FC y Real Santander
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC viene de vencer a Patriotas FC con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 5.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atlético FC..
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Santander con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el cuarto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|3
|Envigado
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Barranquilla FC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|13
|Real Santander
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
- Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas
- Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
Horario Barranquilla FC y Real Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas