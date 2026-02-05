Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

La previa del choque de Barranquilla FC ante Real Santander, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el domingo 8 de febrero desde las 17:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de febrero de 2026, 3:19 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC recibirá a Real Santander, en el marco de la fecha 4 de la Primera B, el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Real Santander

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de vencer a Patriotas FC con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atlético FC..

Fútbol

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Santander con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío933005
2Real Cartagena732102
3Envigado622004
4Barranquilla FC632013
13Real Santander13012-3

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas

Horario Barranquilla FC y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Más de Fútbol

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Atlético de Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Athletic Bilbao vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Lecce vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Bologna vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Noticias Destacadas