Barranquilla FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Barranquilla FC recibirá a Real Santander, en el marco de la fecha 4 de la Primera B, el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Real Santander

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de vencer a Patriotas FC con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atlético FC..

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Santander con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 4 Barranquilla FC 6 3 2 0 1 3 13 Real Santander 1 3 0 1 2 -3

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Quindío: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas

Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas

Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Quindío: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas

Horario Barranquilla FC y Real Santander, según país