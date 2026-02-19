Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Por la fecha 6 de la Primera B, Boca Juniors y Bogotá FC se enfrentan el domingo 22 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Bogotá FC y Boca Juniors

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC viene de ganar en su encuentro anterior a Patriotas FC con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Boca Juniors finalizó con un empate 2-2 ante Orsomarso. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 6 tantos.

La racha negativa en su estadio acompaña a Bogotá FC y no logra imponerse en el estadio Estadio Olaya Herrera.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Boca Juniors sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Cartagena 13 5 4 1 0 6 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Inter de Palmira 12 5 4 0 1 4 9 Boca Juniors 5 5 1 2 2 -1 10 Bogotá FC 5 5 1 2 2 -1

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas

Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas

Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas

Horario Bogotá FC y Boca Juniors, según país