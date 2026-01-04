Bologna vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Bologna recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 19 de la Serie A, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
Así llegan Bologna y Atalanta
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna sacó un empate por en su visita a Inter. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta viene de derrotar a Roma con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el séptimo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|2
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|7
|Bologna
|26
|16
|7
|5
|4
|10
|8
|Atalanta
|25
|18
|6
|7
|5
|2
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 09:00 horas
- Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 09:00 horas
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas
- Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas
- Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas