Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

La previa del choque de Bologna ante Atalanta, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el miércoles 7 de enero desde las 12:30 horas.

4 de enero de 2026, 12:12 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Bologna recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 19 de la Serie A, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Atalanta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sacó un empate por en su visita a Inter. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de derrotar a Roma con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
7Bologna261675410
8Atalanta25186752

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

