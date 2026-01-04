Bologna vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Bologna recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 19 de la Serie A, el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Atalanta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sacó un empate por en su visita a Inter. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de derrotar a Roma con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 7 Bologna 26 16 7 5 4 10 8 Atalanta 25 18 6 7 5 2

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 09:00 horas

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Atalanta, según país