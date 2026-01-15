Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Bologna vs Fiorentina, que se enfrentarán en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el próximo domingo 18 de enero a las 09:00 horas.

15 de enero de 2026, 12:50 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A se jugará el próximo domingo 18 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Bologna y Fiorentina

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna consiguió sólo un punto en su último partido frente a Como 1907, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Milan. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 9 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el noveno puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4019117115
3Napoli4020124413
9Bologna27197666
18Fiorentina14202810-10

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Noticias Destacadas