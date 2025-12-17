Bournemouth vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Por la fecha 17 de la Premier League, Burnley y Bournemouth se enfrentan el sábado 20 de diciembre desde las 10:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Burnley

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 4 frente a Manchester United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 10 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Fulham. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 11 goles en contra y 4 a favor.

Fútbol

Everton vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Wolverhampton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Tottenham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fútbol

Valencia vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Fútbol

Independiente Medellín vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

Fútbol

Rayo Vallecano vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Fútbol

Roma vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3616113220
2Manchester City3416111422
3Aston Villa331610338
13Bournemouth2116565-3
19Burnley10163112-15

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 10:00 horas

Horario Bournemouth y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Mas de Fútbol

Bournemouth vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Newcastle United vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Leeds United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Everton vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Wolverhampton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Tottenham vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Valencia vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Independiente Medellín vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

Rayo Vallecano vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Noticias Destacadas