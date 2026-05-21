Brighton and Hove vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

Por la fecha 38 de la Premier League, Manchester United y Brighton and Hove se enfrentan el domingo 24 de mayo desde las 10:00 horas, en The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Manchester United

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no pudo ante Leeds United en el Elland Road. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United venció 3-2 a Nottingham Forest en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 53 puntos (14 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 68 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (19 PG - 11 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Samuel Barrott, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 4 Aston Villa 62 37 18 8 11 6 7 Brighton and Hove 53 37 14 11 12 9

Horario Brighton and Hove y Manchester United, según país