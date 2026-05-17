Bucaramanga vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia

El juego entre Bucaramanga y Boca Juniors se disputará el próximo miércoles 20 de mayo por la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Américo Montanini.

Así llegan Bucaramanga y Boca Juniors

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Bucaramanga en partidos de la Copa Colombia

Bucaramanga busca levantarse de su derrota ante Deportivo Cali en el Estadio Deportivo Cali.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Colombia

El anterior partido disputado entre Boca Juniors finalizó en empate por - ante Deportivo Cali. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han marcado 1.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de junio, en Fase 1A del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Bucaramanga lo ganó por 0 a 1.

Horario Bucaramanga y Boca Juniors, según país