Burnley vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

El juego entre Burnley y Wolverhampton se disputará el próximo domingo 24 de mayo por la fecha 38 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio Turf Moor.
Así llegan Burnley y Wolverhampton
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley busca levantarse de su derrota ante Arsenal en el Emirates Stadium. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre Wolverhampton finalizó en empate por 1-1 ante Fulham. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 9.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Burnley lo ganó por 2 a 3.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 21 puntos (4 PG - 9 PE - 24 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 10 PE - 24 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrew Kitchen.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|82
|37
|25
|7
|5
|43
|2
|Manchester City
|78
|37
|23
|9
|5
|43
|3
|Manchester United
|68
|37
|19
|11
|7
|16
|19
|Burnley
|21
|37
|4
|9
|24
|-37
|20
|Wolverhampton
|19
|37
|3
|10
|24
|-41
Horario Burnley y Wolverhampton, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas