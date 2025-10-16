Cagliari vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Bologna visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Bologna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de empatar ante Udinese por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de vencer a Pisa en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Matteo Marchetti.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 7 Bologna 10 6 3 1 2 4 11 Cagliari 8 6 2 2 2 0

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas

Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas

Horario Cagliari y Bologna, según país