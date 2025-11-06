Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Celta vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Celta y Barcelona. El partido se jugará en el estadio el Estadio de Balaídos el domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas.

6 de noviembre de 2025, 4:15 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Celta y Barcelona correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio el Estadio de Balaídos desde las 15:00 horas, el domingo 9 de noviembre.

Así llegan Celta y Barcelona

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció 2-1 a Levante en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Elche por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 4-3 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 13 puntos (2 PG - 7 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
4Atlético de Madrid221164111
12Celta1311272-1

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 15: vs Real Madrid: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Barcelona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

