Fútbol - España - Primera División
Celta vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga
Betis se mide ante Celta en el estadio el Estadio de Balaídos el miércoles 27 de agosto a las 14:00 horas.
A partir de las 14:00 horas el próximo miércoles 27 de agosto, Betis visita a Celta en el estadio el Estadio de Balaídos, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga.
Así llegan Celta y Betis
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis llega triunfante luego de ver caer a Alavés con un marcador 1-0.
Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Jugadas 1 jornadas del campeonato, Celta aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Abanca-Balaídos. Hasta la fecha, Betis no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se impuso por 3 a 2.
El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Betis
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|14
|Celta
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto - 10:00 horas
- Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 07:00 horas
- Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 12:00 horas
- Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 09:15 horas
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Betis, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas