Celta vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Celta recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 27 de la Liga, el próximo viernes 6 de marzo a partir de las 15:00 horas, en el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Real Madrid
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta viene de vencer a Girona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 7.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid viene de perder contra Getafe por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 5.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 0-2.
El local se ubica en el sexto puesto con 40 puntos (10 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (19 PG - 3 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|64
|26
|21
|1
|4
|45
|2
|Real Madrid
|60
|26
|19
|3
|4
|32
|3
|Atlético de Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|20
|4
|Villarreal
|51
|26
|16
|3
|7
|17
|6
|Celta
|40
|26
|10
|10
|6
|8
Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 28: vs Elche: 14 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas