Fútbol - España - Primera División

Celta vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

En la previa de Celta vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 19 de octubre desde las 09:15 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

16 de octubre de 2025, 3:34 p. m.
El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 09:15 horas, Real Sociedad visita a Celta en el estadio el Estadio de Balaídos, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Celta y Real Sociedad

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de empatar ante Atlético de Madrid por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Rayo Vallecano. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 6 puntos (6 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
16Celta68062-3
19Real Sociedad58125-5

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Osasuna: 26 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 11: vs Levante: 2 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Sevilla: 24 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

