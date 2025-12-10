Fútbol - Inglaterra - Premier League
Chelsea vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League
Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Everton, que se jugará el sábado 13 de diciembre desde las 10:00 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Thomas Bramall.
Everton y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 13 de diciembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.
Así llegan Chelsea y Everton
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea igualó 0-0 frente a Bournemouth. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de un triunfo 3 a 0 frente a Nottingham Forest. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 4 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea se llevó la victoria por 1 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 5 PP).
Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|5
|Chelsea
|25
|15
|7
|4
|4
|10
|7
|Everton
|24
|15
|7
|3
|5
|1
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas
Horario Chelsea y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas