Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Everton, que se jugará el sábado 13 de diciembre desde las 10:00 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Thomas Bramall.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

10 de diciembre de 2025, 1:07 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Everton y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 13 de diciembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Everton

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó 0-0 frente a Bournemouth. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de un triunfo 3 a 0 frente a Nottingham Forest. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 5 PP).

Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
5Chelsea251574410
7Everton24157351

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 14:30 horas

Horario Chelsea y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. SuperIndustria rechaza solicitud realizada por Sergio Fajardo. Esto pedía el precandidato presidencial

2. Luto en la música: murió Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

3. Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 10 de diciembre

4. Videos muestran cómo se vivió el potente temblor en Colombia: muchos salieron a la calle en pijama y con cobijas

5. Peligroso disidente de las Farc escapó el Día de las Velitas de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde están los del Tarimazo de Petro

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.