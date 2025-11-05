Chelsea vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League se jugará el próximo sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.

Así llegan Chelsea y Wolverhampton

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Fulham.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 1 a 0 a Tottenham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de caer en su estadio ante Fulham por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrew Kitchen.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 7 Chelsea 17 10 5 2 3 7 20 Wolverhampton 2 10 0 2 8 -15

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 07:30 horas

Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas

Horario Chelsea y Wolverhampton, según país