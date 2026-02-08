Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Burnley, que se jugará el miércoles 11 de febrero desde las 14:30 horas en el estadio Selhurst Park.

8 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Burnley y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo miércoles 11 de febrero desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Burnley

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace igualó - frente a Brighton and Hove. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 3 a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley perdió ante West Ham United por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City4724145526
3Aston Villa472514569
15Crystal Palace2924789-4
19Burnley15253616-24

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

