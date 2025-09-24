Crystal Palace vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League

Liverpool y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Liverpool

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-1 a West Ham United. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de un triunfo 2 a 1 frente a Everton. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 11 goles marcados, con 5 encajados.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Crystal Palace necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Fuera de casa, Liverpool hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 15 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 4 Bournemouth 10 5 3 1 1 1 5 Crystal Palace 9 5 2 3 0 4

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 7: vs Everton: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

