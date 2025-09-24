Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Liverpool, que se jugará el sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Selhurst Park. Dirige Chris Kavanagh.

DataFactory .

24 de septiembre de 2025, 1:25 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Liverpool y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Liverpool

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-1 a West Ham United. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de un triunfo 2 a 1 frente a Everton. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 11 goles marcados, con 5 encajados.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Crystal Palace necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Fuera de casa, Liverpool hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 15 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1555006
2Arsenal1053118
3Tottenham1053117
4Bournemouth1053111
5Crystal Palace952304

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 7: vs Everton: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Derríbenlos”: Trump desafía a la OTAN a tumbar aviones rusos que violen sus cielos en plena tensión global

2. Cláusula pone contra las cuerdas al Bayern Múnich: Luis Díaz sufriría dolorosa despedida

3. Hombre le propina brutal golpiza a su compañera sentimental en Cartagena: este es el repudiable caso

4. Horóscopo del Niño Prodigio para el 24 de septiembre; predicciones y decisiones para los 12 signos

5. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.