Fútbol - España - Primera División

Elche vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

La previa del choque de Elche ante Real Madrid, a disputarse en el estadio Martínez Valero el domingo 23 de noviembre desde las 15:00 horas.

20 de noviembre de 2025, 1:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Elche recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 13 de la Liga, el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Real Madrid

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Real Sociedad. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Rayo Vallecano. No fue derrotado en las últimas jornadas, ganando los 4 juegos más recientes de forma consecutiva. Suma 10 goles a favor frente a 2 en contra.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 4-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
4Atlético de Madrid251274113
11Elche1512363-1

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Girona: 7 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 13:00 horas
  • Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

