En imágenes: la final Argentina- Colombia en 10 impactantes fotos y videos que muestran el caos que se vive en estadio en Miami

“Las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos. Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20:30 hora local (00H30 GMT del lunes)”, dijo la Confederación Sudamericana de Fútbol en un comunicado.

🔴Colombia vs. Argentina EN VIVO: siga el minuto a minuto de la gran final de la Copa América 2024

“Nos tratan como animales. No hay organización ni nada parecido. No se prepararon para recibir a 60.000 personas”, criticó. “Sigo temblando, me siento como ganado, como un pedazo de animal”.