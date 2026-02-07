Fútbol - Inglaterra - Premier League

Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

La previa del choque de Everton ante Bournemouth, a disputarse en el estadio Goodison Park el martes 10 de febrero desde las 14:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

7 de febrero de 2026, 12:48 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Everton recibirá a Bournemouth, en el marco de la fecha 26 de la Premier League, el próximo martes 10 de febrero a partir de las 14:30 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Bournemouth

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sacó un empate por en su visita a Fulham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Aston Villa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Fútbol

Chelsea vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Táchira vs The Strongest: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
10Everton3424978-1
12Bournemouth3324897-3

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Más de Fútbol

Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Chelsea vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

West Ham United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Táchira vs The Strongest: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Noticias Destacadas