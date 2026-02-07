Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Everton recibirá a Bournemouth, en el marco de la fecha 26 de la Premier League, el próximo martes 10 de febrero a partir de las 14:30 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Bournemouth

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sacó un empate por en su visita a Fulham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Aston Villa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 10 Everton 34 24 9 7 8 -1 12 Bournemouth 33 24 8 9 7 -3

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 15:00 horas

Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas

Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas

Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Bournemouth, según país