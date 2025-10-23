Fútbol - Italia - Serie A
Fiorentina vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A
Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Bologna. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el domingo 26 de octubre, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por Federico La Penna.
Fiorentina recibe el próximo domingo 26 de octubre a Bologna por la fecha 8 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Bologna
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina cayó 1 a 2 ante Milan en el San Siro. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Cagliari. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 4 en su arco.
Fiorentina registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina fue el ganador por 3 a 2.
El local está en el décimo octavo puesto con 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|16
|7
|5
|1
|1
|7
|2
|Inter
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|Napoli
|15
|7
|5
|0
|2
|5
|5
|Bologna
|13
|7
|4
|1
|2
|6
|18
|Fiorentina
|3
|7
|0
|3
|4
|-5
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 12:00 horas
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas
Horario Fiorentina y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas