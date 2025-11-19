Fiorentina vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Fiorentina recibe el próximo sábado 22 de noviembre a Juventus por la fecha 12 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Juventus

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Fiorentina igualó 2-2 el juego ante Genoa. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Juventus logró empatar 0-0 ante Torino. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el vigésimo puesto con 5 puntos (5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 6 Juventus 19 11 5 4 2 4 20 Fiorentina 5 11 0 5 6 -9

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 14:45 horas

Horario Fiorentina y Juventus, según país