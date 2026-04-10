Fiorentina vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

El duelo entre Fiorentina y Lazio correspondiente a la fecha 32 se disputará en el estadio Artemio Franchi desde las 13:45 horas, el lunes 13 de abril.
Así llegan Fiorentina y Lazio
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina venció 1-0 a Hellas Verona en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Lazio igualó 1-1 el juego frente a Parma. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-2.
El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 32 puntos (7 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 9 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Fabbri.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|72
|31
|23
|3
|5
|45
|2
|Napoli
|65
|31
|20
|5
|6
|17
|3
|Milan
|63
|31
|18
|9
|4
|23
|9
|Lazio
|44
|31
|11
|11
|9
|3
|15
|Fiorentina
|32
|31
|7
|11
|13
|-8
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 33: vs Lecce: 20 de abril - 13:45 horas
- Fecha 34: vs Sassuolo: 26 de abril - 05:30 horas
- Fecha 35: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 33: vs Napoli: 18 de abril - 11:00 horas
- Fecha 34: vs Udinese: 27 de abril - 13:45 horas
- Fecha 35: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Lazio, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas