Fútbol - Italia - Serie A

Fiorentina vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Milan. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

8 de enero de 2026, 12:20 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Fiorentina y Milan, por la fecha 20 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 11 de enero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Milan

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de un resultado igualado, 2-2, ante Lazio. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de empatar - ante Genoa. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Milan quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 13 puntos (2 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (11 PG - 5 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3817115115
3Napoli3818122413
4Juventus3619106311
19Fiorentina13192710-10

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

