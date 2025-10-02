Suscribirse

Fiorentina vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Roma. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

2 de octubre de 2025, 4:47 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Fiorentina y Roma, por la fecha 6 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Roma

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de un resultado igualado, 0-0, ante Pisa. Posee un historial reciente de 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con ventaja tras derrotar a Hellas Verona con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 1.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Sin triunfos en el torneo, Fiorentina acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa. Roma es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Roma quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
4Juventus1153204
16Fiorentina35032-3

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 12:00 horas
  • Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 12:00 horas

Horario Fiorentina y Roma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

