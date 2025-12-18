Fiorentina vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

El cotejo entre Fiorentina y Udinese, por la fecha 16 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Udinese
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Hellas Verona por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese llega con ventaja tras derrotar a Napoli con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 7.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 2 a 3.
El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 6 puntos (6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 6 PP).
Maurizio Mariani es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|33
|15
|11
|0
|4
|20
|2
|Milan
|32
|15
|9
|5
|1
|11
|3
|Napoli
|31
|15
|10
|1
|4
|9
|10
|Udinese
|21
|15
|6
|3
|6
|-6
|20
|Fiorentina
|6
|15
|0
|6
|9
|-14
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas
- Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas
- Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas
- Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 09:00 horas
Horario Fiorentina y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas