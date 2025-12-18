Fiorentina vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

El cotejo entre Fiorentina y Udinese, por la fecha 16 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Udinese

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Hellas Verona por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese llega con ventaja tras derrotar a Napoli con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 7.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 2 a 3.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 6 puntos (6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 6 PP).

Maurizio Mariani es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 10 Udinese 21 15 6 3 6 -6 20 Fiorentina 6 15 0 6 9 -14

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas

Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas

Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas

Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 09:00 horas

Horario Fiorentina y Udinese, según país