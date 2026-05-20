Fiorentina y Atalanta se miden por la fecha 38

El cotejo entre Fiorentina y Atalanta, por la fecha 38 de la Serie A, se jugará el próximo viernes 22 de mayo, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Atalanta

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina logró un triunfo por 2-0 ante Juventus. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 3, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de caer derrotado 0 a 1 ante Bologna. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Atalanta quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 41 puntos (9 PG - 14 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 58 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (15 PG - 13 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 7 Atalanta 58 37 15 13 9 15 15 Fiorentina 41 37 9 14 14 -9

Horario Fiorentina y Atalanta, según país