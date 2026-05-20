Fiorentina y Atalanta se miden por la fecha 38

El cotejo entre Fiorentina y Atalanta, por la fecha 38 de la Serie A, se jugará el próximo viernes 22 de mayo, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Atalanta
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina logró un triunfo por 2-0 ante Juventus. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 3, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 3 a favor.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta viene de caer derrotado 0 a 1 ante Bologna. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Atalanta quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 41 puntos (9 PG - 14 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 58 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (15 PG - 13 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|86
|37
|27
|5
|5
|54
|2
|Napoli
|73
|37
|22
|7
|8
|21
|3
|Milan
|70
|37
|20
|10
|7
|19
|7
|Atalanta
|58
|37
|15
|13
|9
|15
|15
|Fiorentina
|41
|37
|9
|14
|14
|-9
Horario Fiorentina y Atalanta, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas