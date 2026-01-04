Fulham vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El cotejo entre Fulham y Chelsea, por la fecha 21 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:30 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Chelsea
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de un resultado igualado, -, ante Liverpool. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de empatar - ante Manchester City. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Chelsea quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).
Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|3
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|5
|Chelsea
|30
|19
|8
|6
|5
|11
|12
|Fulham
|27
|19
|8
|3
|8
|-1
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas
- Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas
Horario Fulham y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas