Fulham vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El cotejo entre Fulham y Chelsea, por la fecha 21 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Chelsea

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de un resultado igualado, -, ante Liverpool. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de empatar - ante Manchester City. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Chelsea quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).

Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 5 Chelsea 30 19 8 6 5 11 12 Fulham 27 19 8 3 8 -1

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 12:30 horas

Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 10:00 horas

