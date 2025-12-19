Fulham vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Fulham recibirá a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 17 de la Premier League, el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Nottingham Forest

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Burnley con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de derrotar a Tottenham con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (5 PG - 3 PE - 8 PP).

Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 07:30 horas

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas

Horario Fulham y Nottingham Forest, según país