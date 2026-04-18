Girona vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

A partir de las 14:30 horas el próximo martes 21 de abril, Betis visita a Girona en el estadio Municipal de Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga.

Así llegan Girona y Betis

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con resultado de empate, 1-1, ante Real Madrid. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Osasuna, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (11 PG - 13 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 5 Betis 46 31 11 13 7 7 11 Girona 38 31 9 11 11 -12

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Valencia: 25 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Mallorca: 1 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Real Oviedo: 3 de mayo - 11:30 horas

Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Betis, según país