Fútbol - España - Primera División

Girona vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Betis se mide ante Girona en el estadio Municipal de Montilivi el martes 21 de abril a las 14:30 horas.

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18 de abril de 2026, 1:47 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:30 horas el próximo martes 21 de abril, Betis visita a Girona en el estadio Municipal de Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga.

Así llegan Girona y Betis

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con resultado de empate, 1-1, ante Real Madrid. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Osasuna, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (11 PG - 13 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7931261454
2Real Madrid7031224536
3Villarreal6131194820
5Betis4631111377
11Girona383191111-12

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Valencia: 25 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Mallorca: 1 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Real Oviedo: 3 de mayo - 11:30 horas
  • Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Betis, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas