Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Guaraní y Juventud buscarán el próximo jueves 26 de febrero seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 17:00 horas en el estadio Defensores del Chaco.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Horario Guaraní y Juventud, según país