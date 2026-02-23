Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Guaraní vs Juventud, que se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco el próximo jueves 26 de febrero a las 17:00 horas. Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

23 de febrero de 2026, 7:16 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Guaraní y Juventud buscarán el próximo jueves 26 de febrero seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Tercera Fase luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 17:00 horas en el estadio Defensores del Chaco.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Fútbol

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Fútbol

Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Fútbol

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Fútbol

Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Fútbol

U. Magdalena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Deportes

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

Horario Guaraní y Juventud, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Más de Fútbol

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

U. Magdalena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Noticias Destacadas