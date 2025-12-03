Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Atalanta, que se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 14:45 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

3 de diciembre de 2025, 12:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo sábado 6 de diciembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Atalanta

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 1 a 2 frente a Genoa. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de un triunfo 2 a 0 frente a Fiorentina. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 8 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Atalanta se llevó la victoria por 0 a 5.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 6 puntos (6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 7 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
12Atalanta16133732
20Hellas Verona613067-12

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas

Horario Hellas Verona y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Noticias Destacadas

