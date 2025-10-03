Fútbol - Colombia - Segunda División
Huila vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B
La previa del choque de Huila ante Barranquilla FC, a disputarse en el estadio Guillermo Plazas Alcid el lunes 6 de octubre desde las 17:10 horas. El árbitro será Gustavo Cortés Monterroza.
Huila recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 13 de la Primera B, el próximo lunes 6 de octubre a partir de las 17:10 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.
Así llegan Huila y Barranquilla FC
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B
Huila viene de vencer a Leones FC con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 3.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Cundinamarca. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 3 y ha empatado 1, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PG - 4 PE - 7 PP).
Gustavo Cortés Monterroza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Real Cundinamarca
|21
|12
|6
|3
|3
|8
|7
|Huila
|18
|12
|5
|3
|4
|-2
|15
|Barranquilla FC
|7
|12
|1
|4
|7
|-9
Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Real Cartagena: 11 de octubre - 17:10 horas
- Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Horario Huila y Barranquilla FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:10 horas
- Colombia y Perú: 17:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:10 horas
- Venezuela: 18:10 horas