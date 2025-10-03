Huila vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Huila recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 13 de la Primera B, el próximo lunes 6 de octubre a partir de las 17:10 horas, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Así llegan Huila y Barranquilla FC

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Huila en partidos de la Primera B

Huila viene de vencer a Leones FC con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Cundinamarca. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 3 y ha empatado 1, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PG - 4 PE - 7 PP).

Gustavo Cortés Monterroza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 12 11 0 1 14 2 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 3 Real Cundinamarca 21 12 6 3 3 8 7 Huila 18 12 5 3 4 -2 15 Barranquilla FC 7 12 1 4 7 -9

Próximos partidos de Huila en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de octubre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Real Cartagena: 11 de octubre - 17:10 horas

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Huila y Barranquilla FC, según país