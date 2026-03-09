Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Independiente Medellín ante Juventud, a disputarse en el estadio Atanasio Girardot el jueves 12 de marzo desde las 19:30 horas. El árbitro será Juan Benítez.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

9 de marzo de 2026, 7:07 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen este jueves 12 de marzo su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Juan Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fútbol

Leones FC vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Fútbol

Independiente Yumbo vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Fútbol

Patriotas FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Fútbol

Tolima vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Horario Independiente Medellín y Juventud, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Leones FC vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Atlético FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Bogotá FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

U. Magdalena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Independiente Yumbo vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Patriotas FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Tolima vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

BARUERI, BRAZIL - FEBRUARY 25: Abel Ferreira, Head Coach of Palmeiras looks on prior to a Brasileirao 2026 match between Palmeiras and Fluminense at Arena Barueri on February 25, 2026 in Barueri, Brazil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Técnico de Palmeiras da importante anuncio sobre Jhon Arias: “Es un buen jugador”

Noticias Destacadas