Juventus vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Juventus y Milan. El partido se jugará en el Allianz Stadium el domingo 5 de octubre a las 13:45 horas.

2 de octubre de 2025, 4:45 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Juventus y Milan correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Allianz Stadium desde las 13:45 horas, el domingo 5 de octubre.

Así llegan Juventus y Milan

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Juventus empató por 1 con Atalanta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 9 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan venció en casa a Napoli por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 3 en su arco.

Fuera de casa, Milan hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 12 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (4 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
4Juventus1153204
5Inter953026

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas

Horario Juventus y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Noticias Destacadas

