Fútbol - Italia - Serie A
Juventus vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A
Toda la previa del duelo entre Juventus y Milan. El partido se jugará en el Allianz Stadium el domingo 5 de octubre a las 13:45 horas.
El duelo entre Juventus y Milan correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Allianz Stadium desde las 13:45 horas, el domingo 5 de octubre.
Así llegan Juventus y Milan
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
En su visita anterior, Juventus empató por 1 con Atalanta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 9 goles marcados y con 5 en su valla.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan venció en casa a Napoli por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 3 en su arco.
Fuera de casa, Milan hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Juventus.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 12 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (4 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|Napoli
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|3
|Roma
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|4
|Juventus
|11
|5
|3
|2
|0
|4
|5
|Inter
|9
|5
|3
|0
|2
|6
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 05:30 horas
- Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas
Horario Juventus y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas