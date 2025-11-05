Fútbol - Italia - Serie A
Juventus vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A
Torino se mide ante Juventus en el Allianz Stadium el sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas. El partido será supervisado por Luca Zufferli.
A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 8 de noviembre, Torino visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.
Así llegan Juventus y Torino
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus ganó el encuentro previo ante Cremonese por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Torino y Pisa, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 3 PP).
Luca Zufferli es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|22
|10
|7
|1
|2
|8
|2
|Inter
|21
|10
|7
|0
|3
|12
|3
|Milan
|21
|10
|6
|3
|1
|8
|6
|Juventus
|18
|10
|5
|3
|2
|4
|13
|Torino
|13
|10
|3
|4
|3
|-6
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas
Horario Juventus y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas