Juventus vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Torino se mide ante Juventus en el Allianz Stadium el sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas. El partido será supervisado por Luca Zufferli.

5 de noviembre de 2025, 3:02 p. m.
A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 8 de noviembre, Torino visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Torino

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó el encuentro previo ante Cremonese por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Torino y Pisa, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 3 PP).

Luca Zufferli es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
6Juventus18105324
13Torino1310343-6

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 09:00 horas

Horario Juventus y Torino, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Noticias Destacadas

