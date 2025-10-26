Fútbol - Italia - Serie A
Juventus vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A
Juventus y Udinese se miden en el Allianz Stadium el miércoles 29 de octubre a las 12:30 horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Por la fecha 9 de la Serie A, Udinese y Juventus se enfrentan el miércoles 29 de octubre desde las 12:30 horas, en el Allianz Stadium.
Así llegan Juventus y Udinese
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus terminó con un empate en frente a Lazio en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese venció 3-2 a Lecce en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 10 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|3
|Roma
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|7
|Juventus
|12
|7
|3
|3
|1
|2
|9
|Udinese
|12
|8
|3
|3
|2
|-2
Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas
Horario Juventus y Udinese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas