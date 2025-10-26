Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Juventus vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Juventus y Udinese se miden en el Allianz Stadium el miércoles 29 de octubre a las 12:30 horas.

DataFactory .

26 de octubre de 2025, 1:02 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 de la Serie A, Udinese y Juventus se enfrentan el miércoles 29 de octubre desde las 12:30 horas, en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Udinese

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus terminó con un empate en frente a Lazio en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció 3-2 a Lecce en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 10 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Milan1785217
3Roma1575024
7Juventus1273312
9Udinese128332-2

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas

Horario Juventus y Udinese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

