Juventus vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A

Por la fecha 9 de la Serie A, Udinese y Juventus se enfrentan el miércoles 29 de octubre desde las 12:30 horas, en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Udinese

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus terminó con un empate en frente a Lazio en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció 3-2 a Lecce en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 10 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Milan 17 8 5 2 1 7 3 Roma 15 7 5 0 2 4 7 Juventus 12 7 3 3 1 2 9 Udinese 12 8 3 3 2 -2

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas

Horario Juventus y Udinese, según país