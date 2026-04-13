Lanús vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores

El cotejo entre Lanús y Always Ready, por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 16 de abril, a partir de las 17:00 horas, en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Always Ready

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores

Lanús quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Mirassol por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready viene de caer derrotado 0 a 1 ante Liga de Quito.

Los dos equipos necesitan urgentemente empezar a sumar para alejarse de la zona roja y recuperar terreno en el torneo. El Granate es el colista del grupo y llega sin conseguir ni un triunfo. Always Ready se ubica en penúltimo lugar y tampoco tiene puntos hasta el momento.

Alexis Herrera es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Lanús en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 3: vs Liga de Quito: 28 de abril - 17:00 horas

Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 3: vs Mirassol: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Lanús y Always Ready, según país