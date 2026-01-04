Lazio vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El cotejo entre Lazio y Fiorentina, por la fecha 19 de la Serie A, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Lazio y Fiorentina
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio viene de un resultado igualado, -, ante Napoli. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Fiorentina viene de empatar - ante Cremonese. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 1 a 2.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|2
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|9
|Lazio
|24
|17
|6
|6
|5
|6
|20
|Fiorentina
|9
|17
|1
|6
|10
|-11
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas
- Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas
- Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas
- Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas
- Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas
- Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Fiorentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas