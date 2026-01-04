Lazio vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El cotejo entre Lazio y Fiorentina, por la fecha 19 de la Serie A, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Fiorentina

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de un resultado igualado, -, ante Napoli. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de empatar - ante Cremonese. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 1 a 2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 9 Lazio 24 17 6 6 5 6 20 Fiorentina 9 17 1 6 10 -11

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas

Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 14:45 horas

Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas

Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas

Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Fiorentina, según país