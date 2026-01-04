Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Lazio y Fiorentina. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

4 de enero de 2026, 12:07 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Lazio y Fiorentina, por la fecha 19 de la Serie A, se jugará el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Fiorentina

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de un resultado igualado, -, ante Napoli. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina viene de empatar - ante Cremonese. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.

Fútbol

Bologna vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Torino vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Napoli vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Parma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fútbol

Fulham vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Fútbol

Crystal Palace vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Fútbol

Newcastle United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 1 a 2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
9Lazio24176656
20Fiorentina9171610-11

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Más de Fútbol

Bologna vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Lazio vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Torino vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Napoli vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Parma vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Fulham vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Crystal Palace vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Newcastle United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Manchester City vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Everton vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Noticias Destacadas