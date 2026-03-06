Fútbol - Italia - Serie A

Lazio vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Lazio y Sassuolo se miden en el estadio Stadio Olimpico el lunes 9 de marzo a las 14:45 horas y Alberto Arena es el elegido para dirigir el partido.

6 de marzo de 2026, 8:29 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 28 de la Serie A, Sassuolo y Lazio se enfrentan el lunes 9 de marzo desde las 14:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Sassuolo

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio no pudo ante Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo venció 2-1 a Atalanta en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (11 PG - 5 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Alberto Arena, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
9Sassuolo382711511-2
11Lazio34278109-1

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Milan: 15 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 30: vs Bologna: 22 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Bologna: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 30: vs Juventus: 21 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

