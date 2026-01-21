Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Por la fecha 22 de la Serie A, Lazio y Lecce se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 14:45 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Lazio

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce no pudo ante Milan en el San Siro. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Como 1907. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 9 Lazio 28 21 7 7 7 2 18 Lecce 17 21 4 5 12 -16

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 23: vs Torino: 1 de febrero - 06:30 horas

Fecha 24: vs Udinese: 8 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 23: vs Genoa: 30 de enero - 14:45 horas

Fecha 24: vs Juventus: 8 de febrero - 14:45 horas

Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Lazio, según país