Leones FC vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Leones FC recibirá a Envigado, en el marco de la fecha 9 de la Primera B, el próximo miércoles 11 de marzo a partir de las 15:30 horas, en el estadio Metropolitano de Itagüí.
Así llegan Leones FC y Envigado
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC sacó un empate por 0 en su visita a Atlético FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado viene de derrotar a Boca Juniors con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 4 en su arco.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (4 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|19
|8
|6
|1
|1
|9
|2
|Quindío
|19
|8
|6
|1
|1
|7
|3
|Real Cartagena
|17
|8
|5
|2
|1
|9
|5
|Envigado
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|13
|Leones FC
|6
|8
|1
|3
|4
|-8
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas
- Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 10: vs Real Cartagena: 16 de marzo - 16:05 horas
- Fecha 3: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Bogotá FC: 24 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 13: vs Real Santander: 31 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Leones FC y Envigado, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas