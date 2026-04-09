Leones FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El juego entre Leones FC y Real Santander se disputará el próximo domingo 12 de abril por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Así llegan Leones FC y Real Santander

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC busca levantarse de su derrota ante Patriotas FC en el La Independencia. El conjunto local no consigue ganar. Ha perdido los últimos partidos disputados en el torneo, en los que le han hecho 11 goles y registra tan solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander cayó 1 a 3 ante Envigado. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Salazar.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 3 U. Magdalena 26 12 8 2 2 10 15 Real Santander 7 13 1 4 8 -12 16 Leones FC 6 13 1 3 9 -17

Próximo partido de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Leones FC y Real Santander, según país