Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Levante vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València el domingo 19 de octubre, comenzará a las 11:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

16 de octubre de 2025, 3:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Levante recibe el próximo domingo 19 de octubre a Rayo Vallecano por la fecha 9 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante sacó un triunfo frente a Real Oviedo, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Real Sociedad. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante fue el ganador por 2 a 4.

El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
13Levante88224-1
14Rayo Vallecano88224-2

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 11: vs Celta: 2 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Alavés: 26 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿En qué lugar quedó Estados Unidos? Sale de la lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Así quedó el ranking en 2025

2. Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

3. Manifestaciones en Perú: un muerto y cien heridos dejan las protestas tras instalación de nuevo gobierno

4. José Pékerman celebró la desgracia de Colombia en el Mundial Sub-20: se regó al hablar

5. Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles: esta sería la razón

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.