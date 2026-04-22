Liverpool vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

El próximo sábado 25 de abril, a partir de las 09:00 horas, Crystal Palace visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Crystal Palace

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Everton por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Crystal Palace acabó en empate por 0-0 ante West Ham United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 55 puntos (16 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (11 PG - 10 PE - 11 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Liverpool: el clásico inglés contra Manchester United. Los eternos rivales jugarán el 3 de mayo, desde las 09:30 horas, en el estadio Old Trafford.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrew Madley.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 33 21 7 5 37 2 Manchester City 67 32 20 7 5 36 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 5 Liverpool 55 33 16 7 10 11 13 Crystal Palace 43 32 11 10 11 -1

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Manchester United: 3 de mayo - 09:30 horas

Fecha 36: vs Chelsea: 9 de mayo - 06:30 horas

Fecha 37: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Bournemouth: 3 de mayo - 08:00 horas

Fecha 36: vs Everton: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Crystal Palace, según país