Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

En la previa de Mallorca vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 12:30 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 11:06 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 12:30 horas, Real Sociedad visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Real Sociedad

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 3 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca fue derrotado en el Abanca-Balaídos frente a Celta por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Real Sociedad acabó en empate por 3-3 ante Real Oviedo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 11 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
10Real Sociedad3225889-1
18Mallorca24256613-12

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Osasuna: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Atlético de Madrid: 7 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Leeds United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Noticias Destacadas