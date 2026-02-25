Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 12:30 horas, Real Sociedad visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga.
Así llegan Mallorca y Real Sociedad
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 3 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca fue derrotado en el Abanca-Balaídos frente a Celta por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 5 a favor.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Real Sociedad acabó en empate por 3-3 ante Real Oviedo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 11 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|61
|25
|20
|1
|4
|42
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|33
|3
|Villarreal
|51
|25
|16
|3
|6
|20
|10
|Real Sociedad
|32
|25
|8
|8
|9
|-1
|18
|Mallorca
|24
|25
|6
|6
|13
|-12
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Osasuna: 6 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Atlético de Madrid: 7 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Real Sociedad, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas