Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester City vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League
En la previa de Manchester City vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Chris Kavanagh.
El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, Liverpool visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Liverpool
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City ganó su último duelo ante Bournemouth por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool viene de vencer a Aston Villa en casa por 2 a 0.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el segundo puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|25
|10
|8
|1
|1
|15
|2
|Manchester City
|19
|10
|6
|1
|3
|12
|3
|Liverpool
|18
|10
|6
|0
|4
|4
|4
|Sunderland
|18
|10
|5
|3
|2
|4
|5
|Bournemouth
|18
|10
|5
|3
|2
|3
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 09:05 horas
- Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
Horario Manchester City y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas